Вина исполнителей и организаторов убийства Гандзюк практически доказана - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает завершение расследования в части исполнителей и организаторов убийства активистки Екатерины Гандзюк по окончании экспертиз.

Выступая во вторник с трибуны Верховной Рады, он напомнил, что в уголовном производстве об убийстве Е.Гандзюк "есть фактически два дела: по исполнителям и организаторам, которых очень оперативно установила Национальная полиция, и по поиску заказчиков этого тяжкого преступления, которое ведет Служба безопасности Украины".

"Это преступление было спланировано и реализовано лицами, которые были сначала задержаны, а потом некоторым из них мера пресечения была изменена... все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен... Большинство из задержанных, а именно четверо, признали свое участие в преступлении и указали на роль всех участников этого преступления. В связи с этим следствие обоснованно считает гражданина Торбина организатором преступления, а других нанятых им лиц - исполнителями", - рассказал генпрокурор.

Он отметил, что в ходе отработке версий следствие провело 367 допросов всех лиц, так или иначе причастных к совершению преступления, также проведена 21 экспертиза.

"Обращаю внимание, что у нас сегодня есть подозрения относительно 12 лиц, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них...", - подчеркнул Ю.Луценко.

Генпрокурор сообщил: "На этот момент... фактически мы считаем доказанной вину исполнителей и организаторов. После завершения молекулярно- генетической экспертизы относительно кислоты на теле одного из участников, компьютеро-технической, которые изучает компьютер и мобильный телефон с информацией о подготовке использования кислоты именно для Гандзюк... Эта часть дела будет передана в суд".

По его словам, завершение этой части дела будет зависеть от проведения указанных экспертиз. "Не позднее чем до конца этого года планируем, что это будет несколько быстрее", - подчеркнул он.

Что касается заказчиков, то, как отметил Ю.Луценко, следствие активно продвигалось в направлении этой части работы.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что при расследовании данного преступления было проведено 9 обысков, более 20 экспертиз, более ста негласных следственных действий. "...нами установлены все обстоятельства подготовки и совершения этого преступления", - сказал С.Князев. По материалам Интерфакс-Україна.