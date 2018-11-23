Вместо Фриз нардепом от БПП стал сотрудник АП Куренной

Вместо народного депутата Ирины Фриз, депутатские полномочия которой были прекращены из-за назначения на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду прошел Владимир Куренной. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В списке фракции Блока Петра Порошенко он находится под 86-м номером.

На своей странице в Facebook Куренной пошутил, что дважды после его избрания в Верховную Раду она досрочно прекращала свои полномочия.

"Как только я захожу в Раду, она обречена на роспуск или что-то такое. Во всяком случае дважды, когда я избирался, Верховная Рада досрочно прекращала свои полномочия. Посмотрим, что будет сейчас", - написал он.

Одессит Куренной в 2006-2007 годах был депутатом от Блока Юлии Тимошенко, с 2012-го по 2014 год - депутатом Рады от партии УДАР Виталия Кличко.

С апреля 2015 года политик работает руководителем департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента.

22 ноября депутат Рады от Блока Петра Порошенко Фриз была назначена министром по делам ветеранов, ее кандидатуру поддержали 270 нардепов. По материалам Гордон