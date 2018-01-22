Во времена украинской революции 1917-1921 годов Россия использовала против Украины те же методы гибридной войны, что и сегодня - Порошенко

Во времена украинской революции 1917-1921 годов Россия использовала против Украины те же методы гибридной войны, что и сегодня.

Об заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки в Украинском доме.

- Хотел бы всем напомнить, что Россия использовала тогда против Украинского государства такие же методы гибридной войны, как и сейчас. Смотрите. Непризнание присутствия своих войск на территории Украинской Народной Республики - официальное заявление тогдашней России. Создание марионеточных пророссийских "республик", которые признавала только Россия. Финансовая и вооруженная поддержка так называемых повстанческих движений. Но сегодня мы намного сильнее, намного более объединены, намного опытнее, - сказал Порошенко.

К слову, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова дать военный отпор агрессору, если тот решит пойти в наступление.