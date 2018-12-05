Военное положение могут прекратить досрочно, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает возможности прекращения действия военного положения досрочно.

Об этом премьер сказал во время встречи с региональными СМИ в среду, 5 декабря, передает "Укринформ".

По словам Гройсмана, военное положение может быть прекращено, если ситуация в Украине в контексте агрессии России будет нормализирована. Также глава правительства высказал мнение, что в этих условиях продолжения военного положения не будет.

"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никакого продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то есть возможность рассматривать и досрочное прекращение военного положения. Но я глубоко убежден в том, что президент, как Верховный главнокомандующий, с учетом той информации, которая у него будет, примет необходимое решение", - сказал премьер.

Гройсман резюмировал, что ведение военного положения в 10 областях было превентивной мерой.

Напомним, 4 декабря 2018 начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной. Нарастание напряжения со стороны РФ также констатировал министр обороны Стеран Полторак. В ходе брифинга 5 декабря он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. По материалам РБК-Україна