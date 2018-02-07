Военное положение нужно было вводить с начала оккупации Крыма, но из-за режима Януковича агрессор получил в свои руки много коллаборационистов – Наливайченко

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко считает, что военное положение в Украине нужно было вводить 20 февраля 2014 года, с момента начала оккупации Крыма

"Военное положение, по моему убеждению, можно и нужно было вводить с 20 февраля 2014 года, с начала оккупации Автономной Республики Крым, но агрессор получил в свои руки не только разваленную страну в результате деятельность режима Януковича, но еще и в виде коллаборационистов в лице вашего подзащитного и многих силовиков", - сказал он во время дачи показаний в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене В.Януковича в среду, отвечая на вопросы адвоката Виталия Сердюка.

При этом В.Наливайченко отметил, что в тот период тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов давал четкие указания противодействовать сепаратистам, диверсантам и "российской агентуре", а также, что регулярно созывались заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.