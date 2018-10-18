Волкер: Россия настроена ждать выборов в Украине, чтобы посмотреть, что произойдет дальше

Российская Федерация настроена ждать выборов в Украине, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

Так, во время конференции аналитического центра Atlantic Council Волкер рассказал о том, чего США не удалось сделать по Украине.

"Мы не повлияли на принятие решений президента Путина и других в России о продолжении войны... Они настроены ждать выборов в Украине и посмотреть, что произойдет", - сказал Волкер, отметив, что Россия, возможно, ждет, что после выборов появятся "новые возможности".