Вопрос о вступлении Украины в НАТО можно выносить на референдум, так как в обществе есть поддержка – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинские власти могут выносить вопрос о вступлении в НАТО на референдум, поскольку в обществе есть соответствующая поддержка.

"Сейчас украинцы поддерживают (вступление Украины в НАТО), и мы можем ставить вопрос на референдум", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

По его словам, это необходимо для того, чтобы политики на Западе убедились, что украинцы хотят безопасности для себя.

Кроме того Л.Кравчук считает, что результаты референдума по НАТО смогут принудить украинские власти работать более системно в направлении атлантической интеграции.