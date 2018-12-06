ВР прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией

Верховная Рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (No номер 0206), внесенный президентом Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 277 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, из группы "Видродження" - 4. Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года. В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В пояснительной записке отмечается, что договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет. В соответствии со статьей 40 настоящего договора его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем намерении прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода (т.е. не позднее 30 сентября 2018 года)