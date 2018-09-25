Врачи разрешили раненому одесскому активисту Михайлику подниматься с постели

Одесскому активисту Олегу Михайлику, который находится в больнице с огнестрельными ранениями, врачи позволили вставать с постели, сообщил глава Одесской областной организации партии "Сила людей" Игорь Бычков.

"Сегодняшняя информация о состоянии Олега Михайлика: врачи разрешили ему вставать и понемногу передвигаться, это хорошая новость!" – написал И.Бычков на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его данным, О.Михайлик по-прежнему находится в реанимационном отделении, доступ к нему ограничен.

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 и ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Следствие не называет основной версии преступления, рассматриваются все версии – от бытовой до тех, которые могут быть связаны с общественной деятельностью О.Михайлика.

24 сентября начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что следствие рассматривает пять версий покушения на активиста О.Михайлика в Одессе, а орудие преступления пока не установлено.

Первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что у следственной группы по расследованию нападения есть наработки, которые позволят раскрыть преступление.