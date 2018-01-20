Все ограничения на автодорогах государственного значения сняты

Отменены все ограничения на автодорогах государственного значения в Украине, которые были введены в связи с погодными условиями.

"С утра 20.01.2018 г опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается", - сообщила пресс-служба "Укравтодора" в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что снежный циклон, который 17 января определял погодные условия, покинул территорию Украины во второй половине дня 19 января в северо-восточном направлении.

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в северных, центральных, большинстве восточных, местами в западных областях и в Одесской области заснеженное", - информирует "Укравтодор".

Как сообщалось, в шести областях Украины было ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог.