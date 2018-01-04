Все тюрьмы в ОРДЛО необходимо проверить на наличие пленных - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская уверена в необходимости проверки мест заключения в окупированных районах Донецкой и Луганской областей для проведения широкомасштабного обмена заложниками по формуле "всех на всех".

Она также частично подтвердила невозможность проведения обмена по такой формуле до завершения конфликта на Донбассе.

"Решить вопрос обмена "всех на всех" должны какие-то эксперты. Это могут быть национальные или международные эксперты, которые бы после окончания конфликта проехались по всем местам несвободы и сказали: "Так, больше ни одного человека, который бы незаконно держался под стражей, на неподконтрольной сегодня территории, нет", - пояснила она.

Ранее президент Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют "74 на 29", при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан. Также известно, что 10 января обмен пленными обсудят члены Минской переговорной группы.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них - в Российской Федерации.