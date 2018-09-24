22 сентября, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что он не изменит своей позиции по поддержке предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание DW.

В сообщении говорится, что во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле патриарх провозгласил, что Украина получит автокефалию, "потому что это ее право". Кроме того, патриарх вспомнил последние случаи предоставления автокефалии Чешской и Словацкой православным церквям.

"Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее (Украинский церки - ред.) Право", - подчеркнул Вселенский патриарх.

Кроме того, патриарх Варфоломей отметил, что это исключительное право Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке.

"Мы не боимся угроз", - заявил патриарх комментируя критику со стороны России через украинскую автокефалию.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвали решить "церковные недоразумения" в Украине.

Ранее Петр Порошенко назвал томос об автокефалии Украинской церквиеще одним актом провозглашения независимости Украины.

Добавим, Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября. По процедуре, сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединения в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.