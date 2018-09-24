Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что он не изменит своей позиции по поддержке предоставления автокефалии Украинской православной церкви
22 сентября, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что он не изменит своей позиции по поддержке предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание DW.
В сообщении говорится, что во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле патриарх провозгласил, что Украина получит автокефалию, "потому что это ее право". Кроме того, патриарх вспомнил последние случаи предоставления автокефалии Чешской и Словацкой православным церквям.
"Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее (Украинский церки - ред.) Право", - подчеркнул Вселенский патриарх.
Кроме того, патриарх Варфоломей отметил, что это исключительное право Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке.
"Мы не боимся угроз", - заявил патриарх комментируя критику со стороны России через украинскую автокефалию.
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвали решить "церковные недоразумения" в Украине.
Ранее Петр Порошенко назвал томос об автокефалии Украинской церквиеще одним актом провозглашения независимости Украины.
Добавим, Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября. По процедуре, сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединения в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.