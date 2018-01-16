Всемирный банк призвал внести изменения в президентский законопроект об антикоррупционном суде

Всемирный банк уведомил украинские власти о необходимости внести изменения в президентский законопроект об антикоррупционном суде, дабы он удовлетворял требования и рекомендации Венецианской комиссии. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении 112.ua.

Письмо было отправлено на адрес спикера Верховной Рады Андрея Парубия и главы администрации президента Украины Игоря Райнина. Копии документа были отправлены премьер-министру, профильным министрам и нескольким должностным лицам.

Всемирный банк выделил семь замечаний к президентскому законопроекту. Некоторые из них повторяют требования к документу, ранее выдвинутые Международным валютным фондом (МВФ).

Одна из претензий Всемирного банка - к юрисдикции антикоррупционного суда, которая должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП, а также требованиям Венецианской комиссии.

"Законопроект устанавливает юрисдикцию для АКС, которая является более широкой, чем та, что рекомендована Венецианской комиссией, но также не охватывает дела НАБУ и САП. Мы настоятельно рекомендуем пересмотреть проект закона для согласования (юрисдикции, - ред.)", - говорится в тексте.

В вопросе квалификации и подборе антикоррупционных судей Всемирный банк выступил за пересмотр требований к ним для увеличения конкуренции во время отбора, которые выглядят нереалистическими в связи с отсутствием у многих кандидатов требуемого опыта борьбы с коррупцией в Украине.

В свою очередь, решающее слово при определении победителей конкурсов должно быть за представителями международных доноров и экспертами, рекомендованными международными организациями, входящими в состав органа по отбору антикоррупционных судей.

"Проект Закона о создании Общественного совета международных экспертов чтобы лучше согласовать рекомендацию Венецианской комиссии о том, чтобы международным организациям и донорам должна быть придана решающая роль в организации отбора судей по борьбе с коррупцией. Поскольку Совету предоставляется только консультативная роль, его решение о том, что кандидат является неквалифицированным, может быть отменено двумя третями голосов Комиссии по доброчестности. Аналогичная процедура, используемая в недавнем процесс отбора судей в Верховный суд привела к тому, что около 60 процентов кандидатов были признаны непригодными для общественности", - говорится в тексте.

Всемирный банк порекомендовал пересмотреть положения о создании Общественного совета международных экспертов, который не должен ограничивать участие в нем международников и предоставить им более широкие полномочия, а не консультативную роль.

Финансовая организация также раскритиковала отсутствие в законопроекте минимального количества судей, при котором он должен заработать, когда в то же время в нем указано, что орган может начать работу после назначения двух третей квалифицированных судей, чтоб может затормозить запуск реформы.

С полным текстом документа можно ознакомится здесь:

Во Всемирном банке призвали оперативно внести изменения в законопроект с целью создания эффективного, независимого и заслуживающего доверия антикоррупционного органа. В письме финансовая организация также выразила готовность и далее сотрудничать с украинскими властями в борьбе с коррупцией.

Напомним, с похожими требованиями к президентскому законопроекту об антикоррупционном суде накануне также выступил Международный валютный фонд. В письме также представлены девять замечаний к законопроекту касаемо процедуры отбора судей, положений закона, которые тормозят создание Антикоррупционного суда, а также о юрисдикции суда.

В МВФ отметили, что внесенный президентом законопроект противоречит обязательствами, взятыми Киевом перед международными кредиторами.