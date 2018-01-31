ВСП прекратил работу судов на территории оккупированных Крыма и Донбасса

Высший совет правосудия (ВСП) прекратил работу местных и апелляционных судов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП. Как отмечается, 9 января 2018 года а ВСП поступило представление председателя Верховного суда от 2 января 2018 года о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях. "Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса. К представлению приложены список судов, которые не осуществляют правосудия", - говорится в сообщении. Так, ВСП 25 января 2018 года постановил прекратить работу местных и апелляционных судов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Таким образом, ВСП прекратил 36 судов в Крыму, 31 - в Донецкой области и 17 - в Луганской области.

