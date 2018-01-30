Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля

Следующая встреча глав министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться 16 февраля 2018 года. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в ходе брифинга. "Зигмар Габриэль (глава МИД Германии, - ред.) предложил провести следующее министерское заседание в нормандском формате 16-го (февраля - ред.) во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи, если Россия на нее согласится, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе", - заявил он. Напомним, ранее Климкин заявлял, что не исключает, что встреча министров иностранных дел "нормандского формата" состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

