Встреча в нормандском формате может состояться в начале июня - Порошенко

Встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) может состояться в начале июня. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции с участием президента Словении Борута Пахора. "Встреча в нормандском формате не должна быть встречей ради встречи. Эту позицию поддержали наши европейские партнеры. Нужен четкий порядок дня. Надеюсь, что эта встреча может состояться в начале июня", - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация) может состояться в ближайшее время в Париже (Франция). Отметим, министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен пригласить своих коллег из Франции, России и Украины для следующей встречи в нормандском формате в Берлине.

