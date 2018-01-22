Встреча Волкера с Сурковым пройдет в ближайшие дни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время.

"В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет вс встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены", - сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.