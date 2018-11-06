Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена, - Луценко

Все материалы расследования убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам.

"В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена", - подчеркнул Луценко.

Он заявил, что еще одна из причин секретности - утечка информации. В частности, ГПУ проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. И вчера одна из версий следствия, по словам генпрокурора, утекла в СМИ.

"Сегодня я откровенно предупредил парламентариев - после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования", - сказал Луценко.

На сегодня следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на Гандзюк. Его и еще четверых подозреваемых по делу Гандзюк задержали, сейчас они в СИЗО.

Напомним, сегодня глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по пяти обвиняемым - это исполнители и организаторы преступления.