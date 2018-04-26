Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал обращение 56 конгрессменов США в Госдеп США "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации".

Вятрович выразил удивление в связи с тем, что обращение, касательно оказания дипломатического давления на Украину, подписало большое количество уважаемых американских политиков, передает Радио свобода.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", - заявил он.

Глава Института нацпамяти также ответил на обвинения конгрессменов в адрес компании ведомства, которая была посвящена УПА.

"Эта информационная кампания состояла из двух выставок УПА: ответ непокоренного народа, и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма", - сказал Вятрович.

Напомним, 26 апреля в США 56 конгрессменов обвинили украинскую власть в прославлении нацизма, героизации "нацистских коллаборационистов", в искажении Холокоста и финансировании "неонацитского" полка Азов.