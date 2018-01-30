Вятрович сделал новое заявление о Высоцком и Цое

Дискуссия в соцсетях о "щупальцах русского мира" в Украине показала, что в обществе есть несколько линий разлома. Такое мнение после предыдущего своего заявления выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

"Дискуссия о "Высоцком/Цое" не раскалывает украинцев, а демонстрирует имеющиеся линии разломов. Рентген не ломает костей - лишь фиксирует переломы. И он необходим для начала их лечения", - говорится в его сообщении в Facebook.

Ранее Вятрович назвал "Иронию судьбы", Булгакова, Высоцкого и Цоя "изысканными щупальцами русского мира".

"Ирония судьбы", Восьмое марта, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своему величию", - отметил он.