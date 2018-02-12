Выступать за отмену санкций против РФ могут либо наивные, либо недостаточно осведомленные люди - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что дискутировать об отмене введенных против Российской Федерации санкций могут либо наивные люди, либо не обладающие достаточным массивом информации.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства, в интервью немецкому изданию Bild П.Порошенко ответил на вопросы о продолжающейся в Германии дискуссии относительно возможной отмены санкций против РФ. В частности, и о мнении президента футбольного клуба "Бавария" Ульриха Хёнесса (нем. Ulrich Hoeneß) относительно понимания по поводу политики президента РФ Владимира Путина.

"Эти люди или недостаточно информированы, или просто наивны. Все же очень просто: мы не являемся частью российской империи, мы - суверенная страна. Я считаю, что людям вроде господина Хёнесса стоит однажды посетить Украину, причем не Киев, а Восток Украины. Тогда он поймет, что на самом деле речь идет о единственной вещи: Путин должен вывести свои войска из Украины", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он также ответил на вопросы о проведении чемпионата мира по футболу в России: "Футбольным фанатам предстоит самостоятельно принять решение, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии".

"Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр. Россия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям", - отметил П.Порошенко.

Президент Украины также подчеркнул важную роль Германии в мире и выразил надежду, что в коалиционном правительственном соглашении будущего федерального правительства будет четкая позиция в отношении Украины.

"Путин радуется всегда тогда, когда где-то присутствуют хотя бы признаки политической нестабильности. Именно нестабильность - это то, что он пытается создать везде, где царит демократия. Не только для Европы, но и для всего мира важно, чтобы в Германии быстро появилось правительство. Я был очень рад увидеть четкие формулировки относительно Украины в тексте коалиционного соглашения. Те, кто внутри СДПГ, пока обсуждает вопрос членства в этой коалиции, не должны забывать о важной роли Германии в мире", - сказал П.Порошенко.