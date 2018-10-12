Экс-президент Украины Виктор Янукович должен выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене 23 октября 2018 года. Об этом на судебном заседании сообщил судья Владислав Девятко.

"Резервные даты для выступления адвоката Александра Байдыка и для последнего слова Виктора Януковича. 09:00 19 октября, 09:00 22 октября, 09:00 23 октября, 09:00 24 октября, 09:00 25 октября, 09:00 26 октября. Также я обращусь к Святошинскому райсуду с просьбой перенести ваши заседания, господин Александр Горошинский, чтобы вы могли качественно работать в этом деле. Также определяем следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. 22 октября у нас выступит Байдык, а 23 октября мы сможем услышать Виктора Януковича. Сейчас объявляется перерыв", - сказал Девятко.

Кроме того, сегодня на заседании адвокат Горошинский объяснил причину долгого выступления защиты. Адвокат настаивает на том, что информация, которую он предоставляет суду, "чрезвычайно важная и носит исключительный характер".

"Я делаю это так, как я делаю, цитируя показания свидетелей, поскольку показания свидетелей подтверждают факты, зафиксированные на многих видео. Я хочу, чтобы это прозвучало в суде", - сообщил адвокат.