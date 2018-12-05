Янукович не вышел на связь для последнего слова в суде

Адвокаты беглого президента Виктора Януковича попросили приостановить судебное производство, но суд в таком ходатайстве отказал

В Оболонском райсуде Киева экс-президент Виктор Янукович снова не вышел на видеосвязь и не выступил с последним словом.

Защита Януковича предоставила суду медицинские справки и попросила не разглашать диагноз из соображений этики и безопасности. Также адвокаты заявили, что экс-президент сейчас на стационарном лечении, а в лечебном учреждении есть определенные правила и распорядок, из-за которых невозможно установить видеосвязь.

Защита беглого президента попросила сделать перерыв и приостановить судебное производство, пока Янукович не сможет выступить в суде. Прокуроры выступили против, а судья Владислав Девятко отметил, что подсудимый может выйти на связь, потому что у него нет травм головы и органов речи.

Девятко отметил, что в справке от 16 ноября речь шла об одной травме, а уже в справке за 4 декабря - о другой.

Суд решил, что Янукович использовал свое право на защиту, отказал в ходатайстве адвокатов и ушел в совещательную комнату.

19 ноября Оболонский суд разрешил Януковичу выступить с последним словом с больничной кровати. Тогда же судья Владислав Девятко обвинил адвокатов в откровенной лжи из-за того, что он заявилио невозможности Януковича встать с кровати, а в справке было ни одного слова о травме позвоночника.

18 ноября 2018 года LIGA.net сообщили в Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве, что в пятницу, 16 ноября Януковича госпитализировали. Позже его перевезли в одну из частных клиник. РосСМИ писали, что он получил травму во время игры в теннис. По материалам ЛІГАБізнесІнформ