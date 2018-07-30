Янукович подал иск в отношении генпрокурора Луценко

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", данный иск будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева (номер дела 757/30984/18-ц). Заседание назначено на 10.00 13 сентября.

Истцом указан В.Янукович, ответчиками – Генеральная прокуратура Украины и генпрокурор Ю.Луценко.

Как сообщалось, на понедельник, 30 июля, Оболонский районный суд Киева назначил проведение судебных дебатов по делу об обвинении В.Януковича в государственной измене.