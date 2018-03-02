Бывший президент Украины Виктор Янукович утверждает, что не просил руководство России о вводе войск в Украину в начале 2014 года, речь шла о полицейских миротворцах.

"Опираясь на договор о взаимопомощи, я предлагал рассмотреть вопрос о введении полицейской миротворческой миссии", - сказал он журналистам в Москве в пятницу.

В свою очередь, адвокат В.Януковича Виталий Сердюк сообщил, что защита намерена в ближайшее время обнародовать обращение В.Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина, сделанное в марте 2014 года.

"Можно будет опубликовать текст обращения к В.Путину, с которым Виктор Федорович обратился в марте 2014 года, его же передадим и в суд. Надеемся, что тогда обвинения будут сняты", - сказал он.

В.Янукович также заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда будут сформированы предложения по мирному урегулированию на Донбассе.

"Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения по мирному урегулированию и у нас появится возможность их представить, что такая встреча состоится", - сказал он.

При этом В.Янукович сообщил, что "я с президентом Путиным за эти четыре года встречался считанные разы, я больше контактирую с его аппаратом". "С президентом Путиным у меня тоже ситуация непростая", - сказал он.