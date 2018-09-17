Янукович воспользуется правом последнего слова - адвокат

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Байдык сообщил, что Янукович воспользуется правом последнего слова. Об этом Байдык сообщил, отвечая на вопрос РБК-Украина.

"Янукович воспользуется правом последнего слова. Мы сегодня об этом будем говорить, возможно, суд нам предоставит такую ​​возможность. Соответствующие ходатайства будут поданы. Если суд предоставит такую ​​возможность - то по видеоконференции. Я думаю, что он лично не сможет присутствовать в связи с ситуацией по безопасности. Три адвоката в настоящее время вышли из дела, насколько мне известно ", - рассказал адвокат.

Напомним, Апелляционный суд Англии сегодня, 14 сентября 2018 года, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов. Речь идет о займе в 3 млрд долларов, который был предоставлен Россией во время президентства Виктора Януковича в конце 2013 года.