Юрист Порошенко получил контроль над крупным месторождением газа, - расследование программы "Схемы"

Юрист из команды президента Украины Петра Порошенко, действующий член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий фактически контролирует компанию, которая по заниженной цене получила право на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа в Полтавской области. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". Ситуация с месторождением газа

Сообщается, что на сегодняшний день ПАО "Укрнафта" судится с Госслужбой геологии и недр, которая предоставила право на разработку данного месторождения частной компании ООО "Аркона Газ-Энергия". Отметим, с 1990-х годов опытно-промышленную разработку данного месторождения проводила сама "Укрнафта" и успела пробурить три скважины.

В 2014 году у "Укрнафты" закончилось спецразрешение, после чего компания подала заявку на добычу газа, однако дважды получила отказ из-за, по мнению Госслужбы геологии и недр, несоответствия поданных документов. В то же время в письме "Укрнафте" отказ объясняли наличием налоговой задолженности в размере почти 11,3 млрд гривен.

18 мая 2017 года спецразрешение на разработку месторождения с дальнейшей добычей без аукциона получило ООО "Аркона Газ-Энергия" всего за 3,8 млн гривен. В "Укрнафте" утверждают, что готовы были заплатить за лицензию 45 млн гривен, а в случае проведения аукциона, реальная стоимость могла бы якобы вырасти до 110 млн гривен. Предполагается, что компания "Аркона Газ- Энергия" занизила реальные объемы запаса газа, чтобы снизить стоимость лицензии. В частности, по ее расчетам, здесь можно добыть 320 млн кубометров газа и 46 тыс. тонн конденсата, в то время как "Укрнафта" оценивает извлекаемые запасы в 1,6 млрд кубометров газа и 130 тыс. тонн конденсата.

По данным Госгеонедр, компанией "Аркона Газ-Энергия" в начале 2016 года владел Игорь Мычко, который ранее работал в прокуратуре Донецкой области, а на данный момент является основателем нескольких строительных компаний. Тогда уставный капитал "Аркона Газ-Энергия" составлял 4 тыс. гривен, однако в сентябре был увеличен до 5,6 млн гривен, а 50% было передано бизнесмену Александру Нещотному, который ранее работал в Амвросиевской РГА (Донецкая область). Причастность окружения Порошенко к газодобывающей компании

Фактически сразу после того, как компания получила лицензию на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение, 1 июня 2017 года у нее появились новые совладельцы - 5% отошли юристу Алексею Гребенченко, который ранее работал в ОАО "Укропткульттовары" (конечный бенефициар Петр Порошенко), а Мычко и Нещотний уступили еще половину своей доли офшорной компании Ashburi Universal LTD.

В протоколе собрания участников и новой редакции устава "Аркона Газ-Энерги" офшор представлял Алексей Бондарь (адвокат "Ековис Бондарь и Бондарь юридическое бюро", где ранее работал Гребенченко). В этом же бюро в 2007- 2009 годах работал нынешний член Высшего совета правосудия, юрист из команды Порошенко Алексей Маловацкий.

Его жена, которая работает нотариусом Киевского нотариального округа, во втором квартале 2017 года перечислила Мычко и Нещотному по 1,39 млн гривен - именно такой была стоимость их долей в уставном капитале "Аркона Газ- Энергия", которые они продали Ashburi Universal LTD. Таким образом, выходит, что Маловацкий оплатил вхождение офшора в состав учредителей газодобывающей фирмы.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказалась копия доверенности на представительство интересов общества, которую подписала официальный директор "Аркона Газ-Энергия" Лилия Кобзарь, которая сейчас руководит юридической компанией "Юс Новитас" (владелец Алексей Маловацкий).

В расследовании утверждается, что Маловацкий в ходе выборов президента в 2014 году входил в команду Порошенко и был заместителем руководителя его юридической службы, а также возглавлял юридическую службу БПП осенью того же года. Кроме того, он даже баллотировался в Верховную Раду по спискам БПП, однако не прошел в парламент. Позже по предложению БПП его назначили в Высший совет правосудия.

Таким образом, подтверждается информация о том, что реальный контроль над "Аркона Газ-Энергия" осуществляют люди из окружения Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что крупные газодобывающие компании США не заинтересованы работать в Украине из-за недостаточного объема извлекаемых запасов, а также рисков, связанных с высокой рентой и конфликтом на Донбассе.