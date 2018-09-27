За год зафиксированы 183 жертвы среди гражданского населения на Донбассе - ОБСЕ

За год зафиксированы 183 жертвы среди гражданского населения на Донбассе. Об этом на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" рассказал Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"2861 единиц вооружения за год были размещены с нарушениями. Мы зафиксировали 183 жертвы гражданского населения", - рассказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ в этом году более 820 раз способствовало ремонтным работам на территории Донбасса.

Напомним, 25 сентября спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что в одном из населенных пунктов оккупированной части Донецкой области боевики взорвали продовольственный магазин, в результате чего пострадали 5 гражданских.

"В ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показательного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российское командование пытается переложить вину за данное преступление на "украинских диверсантов".