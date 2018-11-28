Закон о введении военного положения в Украине подписан президентом

Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", - отметил он.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года