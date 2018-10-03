Закон об особом статусе будет действовать после введения миротворцев ООН на Донбассе - Геращенко

Закон об особом статусе Донбасса вступит в действие только после введения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат Ирина Геращенко.

"О содержании самого закона, то я напомню, что он может вступить в действие и стать реальностью только после демилитаризации Донбасса, деоккупации Донбасса, закрытия границы. Очевидно, что сегодня Россия не готова делать ни шагу в этом направлении. Поэтому, я считаю, что имплементация этого закона по большому счету возможна только после введения миротворческой миссии на Донбасс", - заявила Геращенко.