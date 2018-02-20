Закон по Донбассу не нарушает минские договоренности, это закон рамочный – Порошенко

Закон о восстановлении суверенитета на оккупированной территории Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений об урегулировании ситуации в регионе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотя представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", - сказал П.Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве перед подписанием закона.

Глава Украинского государства подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что закон квалифицирует РФ как государство-агрессор. "Почему этот закон такой важный? Этот закон с одной стороны отражает мою стратегию как президента, как верховного главнокомандующего, возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем Российскую Федерацию как государство-агрессор. Это закреплено на законодательном уровне", - сказал он.

Глава государства отметил, что закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны Украины.

"Вместе с тем этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты прав и свобод гражданского населения и очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем возвращения этих территорий", - подчеркнул П.Порошенко.