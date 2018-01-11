Законопроект о среднем образовании будет весной внесен в Раду – Гриневич

Проект закона Украины "Об общем среднем образовании", где будут учтены рекомендации Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже весной, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Венецианская комиссия дала нам рекомендации, которые будут имплементированы в тексте закона "Об общем среднем образовании", который будет весной внесен в Верховную Раду Украины", - сказала она журналистам в четверг, посещая Черновицкую область.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". 11 декабря в Минобразования Украины заявили, что благодарны Венецианской комиссии за работу по предоставлению выводов относительно соответствия языковой статьи украинского закона "Об образовании", готовы имплементировать ее рекомендации и уже разработали три модели имплементации этой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

13 декабря того же года Л.Гриневич спрогнозировала, что проект закона о среднем образовании с уточнением о применении языков в образовании согласно выводам Венецианской комиссии будет внесен в Верховную Раду весной 2018 года. "Сейчас по этим выводам мы должны сформулировать модели образования для национальных меньшинств в законе об общем среднем образовании, то есть мы не будем вносить никаких изменений в ст.7 (о языке обучения) закона "Об образовании", - сказала они журналистам.

Министр выразила надежду на то, что законопроект будет внесен в парламент весной и принят на летней сессии парламента. "Моя цель и было бы лучше всего, если бы мы его приняли на летней сессии Верховной Рады и до нового учебного года пришли с новым законом", - сказала министр.

Также Л.Гриневич отметила, что переходной период до полного введения нормы о языках обучения может быть продлен с 2020 года, как это предусмотрено сейчас, до 2022 года, особенно для детей, чей родной язык не относится к славянской группе