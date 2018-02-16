Заместителя городского главы Северодонецка и помощника депутата задержали во время получения взятки 135 тысяч грн

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Следователи выяснили, что чиновник в конце прошлого года требовал у директора строительной компании 10% суммы от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией строительных работ по ремонту электрических сетей, систем отопления помещений, водоснабжения и водоотведения здания одной из больниц города.

Вчера чиновника задержали, когда тот получал взятку в 135 тысяч грн. Ему и его посреднику намерены объявить подозрение по факту взяточничества.

Им грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

"В ближайшее время прокурорами в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожил Лысенко.