Заседание суда по Гужве назначено на 12 февраля - спикер Генпрокуратуры

Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы и назначил следующее заседание суда на 12 февраля.

"5 февраля 2018 Шевченковским районным судом Киева удовлетворено ходатайство прокуроры об обращении залога, внесенного Игорем Гужвой в качестве меры пресечения в сумме 1 млн 35 тыс грн в госбюджет. А также предоставлено разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Следующее заседание суда назначено на 12 февраля 2018 года", - написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.