Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко в поданной жалобе на решение Шевченковского районного суда г.Киева о ее аресте просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.

"Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

Он сообщил, что в апелляции защита Н.Савченко указывает, что депутат была задержана и арестована незаконно, подозрение ей было предъявлено незаконно, доказательства были получены незаконным образом, без разрешения следственного судьи, а Верховная Рада незаконно дала согласие на ее задержание и арест.

"Мы расцениваем происходящее как политическую расправу", - подчеркнул В.Чевгуз.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.С