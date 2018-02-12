Заявления об аресте зарубежных активов Лёвочкина не соответствуют действительности – пресс-служба депутата

Заявления народного депутата Украины Вадима Рабиновича (фракция "Оппозиционный блок") о том, что зарубежные активы парламентария Сергея Лёвочкина (фракция "Оппозиционный блок") арестованы, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба политика.

"Заявления о том, что зарубежные активы Сергея Лёвочкина арестованы, не соответствуют действительности. Ни на один из его зарубежных активов арест не наложен", - говорится в комментарии пресс-службы С.Лёвочкина.

При этом в пресс-службе отметили, что расценивают заявления В.Рабиновича как часть "минус"-кампании, направленной против С.Лёвочкина лично и "Оппозиционного блока" в целом.

"Цель спонсоров этой кампании и самого Рабиновича – получить выгоду от власти за отвлечение голосов от реальной оппозиции и от продажи мест в будущем списке партии "За життя!". Мы призываем критически оценивать заявления таких политиков, как Рабинович, чья цель – очернение политических противников, ещё вчера бывших политическими соратниками", - сказано в сообщении.

В комментарии также указано, что В.Рабинович в 2014 году попал в парламент, скрыв наличие гражданства Израиля как от коллег по "Оппозиционному блоку", так и от избирателей, "он незаконно имеет мандат народного депутата Украины, поскольку это несовместимо с наличием гражданства другого государства".

Ранее в понедельник В.Рабинович заявил, что решением суда г.Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата С.Лёвочкина. "Французский суд города Ницца, который… по требованию народного депутата Украины Вадима Рабиновича, арестовал имения семейки Лёвочкиных. Причем, эти имения указаны вместе со стоимостью, первое … - оказалось 40 млн евро, второе еще 10…", - сообщил В.Рабинович на пресс-конференции.

Согласно копиям ответа из суда, которые распространил В.Рабинович на пресс-конференции, Украина является кредитором граждан Украины С.Лёвочкина и Юлии Лёвочкиной (народный депутат, фракция "Оппозиционный блок"), проживающих в Сен Жан Кап Ферра, и на имения стоимостью 40 млн евро и 10 млн евро разрешается "наложить временные судебные иски

В.Рабинович также рассказал, что в последние дни на него оказывали давление и угрожали, чтобы данные материалы не получили огласку. Он также обратился к Национальному антикоррупционному бюро, Службе безопасности и Министерству внутренних дел Украины сделать все, чтобы средства, выведенные во Францию, были возвращены в государственный бюджет, и попросил генерального прокурора Юрия Луценко взять под контроль данную ситуацию.