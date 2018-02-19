Зеркаль будет представлять интересы Украины в Международном арбитражном суде в Гааге

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, защищать интересы Украины поручено заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Это следует из распоряжения о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подписанном президентом, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина провела беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций.

"Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - отметил П.Порошенко.