Жириновский хочет сбросить ядерную бомбу на Киев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил президенту Украины Петру Порошенко небольшим ядерным ударом. Такое заявление сканлальный российский политик сделал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Маленькие бомбы! Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины, Порошенко. Вот там небольшой такой котлованчик", - заявил Жириновский.

Ведущий программы Владимир Соловьев поинтересовался у политика, понимает ли тот суть действия ядерной бомбы, даже не большого размера.

Видео: Жиринвоский пригрозил Порошенку ядерной бомбой (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"Действует на 10 километров. Можете понять: вот выпить литр водки или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально. Ну хорошо, радиация будет, но маленькая, обеспечить минимально", - ответил ему Жириновский

Ранее Жириновский пригрозил Украине ракетными ударами.

По словам скандального политика, в США хотят, чтоб "Европа заполыхала", хотят войны именно на этой территории.