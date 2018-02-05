Зубко признал, что правительство может прибегнуть к "принудительному" объединению громад

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко признал, что рано или поздно властям придется переходить к административным методам объединения общин в рамках административно-территориальной реформы.

Соответствующее заявление вице- премьер сделал в интервью "Европейской правде. С ним согласился и второй участник интервью - спецпосланник правительства Германии по вопросам децентрализации Георг Мильбрадт.

Мильбрадт привел пример админреформы в бывшей ГДР - там людям дали время для добровольного объединения, поскольку хотели, чтобы реформа была воспринята населением. По его словам, если на административной карте страны останется 5% или 10% проблемных зон, то завершить реформу можно будет "одним махом". Но если "белых пятен" на карте будет 50% - власть будет сталкиваться с сопротивлением населения, и реформа не будет иметь успеха.

Он также признал, что немало европейских стран пытались провести добровольное объединение, но впоследствии изменили подход, и с определенного этапа законодательно заставляли общины объединяться.

"Это правильно, потому что в перспективе у вас не может "двух классов" общин, то есть и тех, которые существуют на основе старого права, и тех, для которых законодательство изменилось. Следовательно, на переходном периоде сугубо добровольный подход возможен, но прежде вы должны создать новую карту Украины", - указал он.

Вице-премьер Геннадий Зубко, отвечая на вопрос журналиста, признал, что проводить "административное" объединение общин когда-то придется. В связи с этим он подчеркнул, что правительство третий год подряд делает все, чтобы упростить процесс добровольного объединения.

"Но когда мы будем чувствовать, что процесс тормозится то ли из-за влияния политических групп, то ли из-за отсутствия лидера, который взял бы на себя процесс объединения, то ли просто из-за нежелания местного лидера идти на объединение - когда мы увидим, что проблема в этом, то будем переходить к административному решению", - подытожил он.

По словам Зубко, особое внимание в этом контексте будет уделяться районам Киевщины (которые держатся за высокую стоимость земли), а также общинам нацменьшинств на Закарпатье и Бессарабии.

Напомним, в августе прошлого года Геннадий Зубко заявил, что Украина с 2019- го года будет административно делегировать полномочия общинам.

Он отметил, что сейчас в объединении соблюдается принцип добровольности.

По словам вице-премьера, чиновники во многих случаях не хотят брать на себя дополнительную ответственность и тормозят процесс объединения.