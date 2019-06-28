4 украинских пленных освобождены

В Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что все четверо украинцев, которых согласились освободить боевики уже в Минске.

Также сообщается, что их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону, у пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.

Как известно, вчера главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.