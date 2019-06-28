4 украинских пленных освобождены
2019-06-28 15:23
В Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики из оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Сообщается, что все четверо украинцев, которых согласились освободить боевики уже в Минске.
Также сообщается, что их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону, у пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.
Как известно, вчера главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.