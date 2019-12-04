5 сценариев по Донбассу: Зеленский провел важное совещание перед встречей с Путиным

На координационном совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате" во вторник, в котором принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, участники утвердили возможные сценарии реинтеграции Донбасса, передает Страна.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщила во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. По материалам Вести-UA