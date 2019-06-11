Администрация президента может переехать в "Украинский дом"

Глава украинского государства Владимир Зеленский планирует перенести Администрацию президента с улицы Банковой. Один из вариантов - переезд в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве.

Сотрудница музея истории столицы Екатерина Липа на своей странице в Facebook написала, что о планах переезда АП в "Украинский дом" сотрудникам музея стало известно случайно.

"Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фотографировали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней. А как же музей? А музей, говорят, куда-то переселят", - написала она.

По ее словам, Администрация президента Зеленского хочет забрать себе "этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить".

Спикер Зеленского Юлия Мендель в комментарии LB.ua сначала опровергла эту информацию и сказала, что АП хотят перенести дальше от центра и "Украинский дом" под заданные критерии не подходит. Однако, впоследствии Мендель сообщила, что у Зеленского таки рассматривают "Украинский дом" как вариант переезда с Банковой.

В архитектурном бюро, в свою очередь, сообщили, что пока просто "предоставляют консультации".

Напомним, что Зеленский сделал Администрацию президента открытой для всех