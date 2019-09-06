Администрация США подтвердила свою позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией

Администрация США продолжает занимать позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией, сообщил в комментарии Государственный секретарь США Майк Помпео в эксклюзивном интервью изданию "The Daily Signal".

"Мы все понимаем, что это территория Украины, и наша позиция остается четкой. Возьмите почитайте Крымскую Декларацию. Там все изложено. Эта позиция является крупнейшим отражением политики этой администрации", - цитирует заявление Государственного секретаря США посольство Украины в США на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу