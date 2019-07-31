Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского посетить Беларусь

Сегодня, 31 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает UATV со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Александр Лукашенко подтвердил, что в октябре приедет в Житомир на II Форум регионов Украины и Беларуси. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, работу ТКГ и сотрудничество в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Зеленский поздравил коллегу с проведением ІІ Европейских игр. В ответ Лукашенко отметил высокий результат украинских спортсменов.

Президент Лукашенко также пригласил Владимира Зеленского посетить Беларусь. Украинский глава государства принял приглашение.

Напомним, что белорусу, который воевал против Украины, грозит 15 лет за терроризм. По материалам UATV