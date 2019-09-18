Антикоррупционный суд будет рассматривать дела только топ-коррупции

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о сосредоточении Высшего антикоррупционного суда исключительно на делах топ-коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда, No 1025) проголосовали 323 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что подсудность Высшего антикоррупционного суда, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей, распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований: со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда"; до дня вступления в силу этим законом, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда" в уголовных процессах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ или досудебное расследование которых осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП, следственные судьи (кроме следственных судей Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы в уголовных процессах, а суды первой инстанции (кроме ВАС) - обвинительные акты, ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера и об освобождении от уголовной ответственности в таких уголовных процессах.

Такие ходатайства и обвинительные акты представляются в установленном порядке соответственно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда, Высшего антикоррупционного суда.

В таких производствах суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы; ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", передаются ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Кроме того, с этой даты в случае, если судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", такие уголовные производства передаются ВАС для рассмотрения; обжалование судебных решений, принятых до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", осуществляется по правилам подсудности, предусмотренными УПК; заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, принятых судами первой и апелляционной инстанций до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", передаются в ВАС и рассматриваются им в установленном порядке.

В случае объединения в одном производстве материалов досудебных расследований относительно нескольких лиц, подозреваемых в совершении одного уголовного правонарушения, или относительно одного лица, подозреваемого в совершении нескольких уголовных правонарушений, среди которых есть уголовные производства, подсудимые ВАС, судебное производство осуществляет Высший антикоррупционный суд, если выделение в отдельное производство материалов уголовного производства, которые не отнесены к подсудности данного суда, может негативно повлиять на полноту судебного разбирательства.

В случае изменения обвинения в суде во время рассмотрения дела ВАС такое уголовное производство продолжает рассматривать Высший антикоррупционный суд. Если ВАС выйдет за пределы предъявленного обвинения, указанного в обвинительном акте, в порядке и в случаях, определенных частью 3 статьи 337 УПК, соответствующее уголовное производство продолжает рассматриваться как такое, которое подсудное ВАС. В случаях, предусмотренных настоящим абзацем, уголовное производство в апелляционной инстанции осуществляет Апелляционная палата ВАС.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.