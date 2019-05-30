АП готовит материалы для увольнения главы ГПУ Луценко

В Администрации президента Украины готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент освободить от должности главу ГПУ Луценко.

Сам генпрокурор заявил, что намерен сам подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

Луценко напомнил, что закон Украины О прокуратуре предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: когда тот сам хочет уйти или же когда парламент отправляет генпрокурора в отставку.

В свою очередь, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что Администрация президента не будет вносить в парламент прошение об отставке генерального прокурора Юрия Луценко. По материалам Новое Время.