Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского, - СМИ

Пересчета голосов на 64-м округе, где баллотировался Сергей Пашинский, не будет. Апелляционный суд отменил решение житомирского суда.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге.

По ее словам, пересчет голосов имел бы серьезное влияние на подведение итогов голосования. Также суд сделал вывод, что тот факт, что истец не выиграл, не является свидетельством нарушения.

"64 округ, где решением Житомирского окружного административного суда было обязано провести перерасчет на 292 избирательных комиссиях. Это решение, которое имело бы серьезное влияние на подведение итогов голосования. Хочу сообщить, что вчера седьмой апелляционный суд отменил решение житомирского суда", - цитирует Слипачук "РБК-Украина".

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд в городе Житомире вынес решение, согласно которому в 64 округе предстоит пересчет голосов на досрочных парламентских выборах По материалам ASPI