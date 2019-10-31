Арахамия о секс-скандале с Яременко: Есть три пути решения вопроса

По словам председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, лично он выступает за увольнение нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил журналистам 31 октября, что на заседании фракции 1 ноября рассмотрят вопрос санкций в отношении нардепа от "Слуги народа", главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, сообщают "Українськi новини".

"Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса. Могут быть, потенциальных. Первый путь - господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более суровый - господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем суровый - господин Яременко складывает мандат. Три могут быть потенциальных решения. Не может быть такого: давайте сделаем вид, что ничего не было", - сказал Арахамия.

Он добавил, что лично выступает за уход Яременко с должности председателя комитета по вопросам внешней политики. При этом Арахамия отметил, что инцидент не подорвал имидж Украины на международной арене.

"Я поддержал бы, наверное, первый вариант, потому что это была личная переписка, так или иначе. Это не была политическая история, поэтому я думаю, что первый вариант лично удовлетворил бы меня", - заявил глава фракции.

Издание "Буквы" 30 октября опубликовало переписку Яременко с предположительно проституткой, с которой он договаривался о встрече. Также "Буквы" в Facebook опубликовали фото еще одной переписки депутата, где он спрашивает у девушки, "сколько денег ей нужно в месяц". Политик рассказывал собеседнице, что женат и что является "новым человеком в политике".

После публикации фото переписки в СМИ Яременко заявил, что инцидент был провокацией. "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки", - говорилось в сообщении нардепа. Сейчас эта публикация недоступна.

Яременко также утверждал, что своей "провокацией" хотел привлечь внимание к тому, что журналисты публикуют информацию без проверки и комментариев действующих лиц.

Позже Яременко в Facebook попросил прощения за пост, где называл провокацией фото его интимной переписки. 30 октября "Страна" написала, что Яременко извинился за происходящее после общения с пранкером по имени "Джокер". Издание утверждает, что пообщалось с "Джокером" и он рассказал, что переписывался с Яременко от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. На скриншотах переписки, размещенных "Страной", нардепу рекомендуют удалить пост в Facebook.

31 октября в "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформе - За жизнь" предложили отправить Яременко в отставку с поста главы комитета по иностранным делам. Нардеп от "Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила: "Слуги" в первую очередь должны заботиться о международной репутации Украины. А не когда глава профильного комитета подыгрывает определенными смс-ками худшим мифам об Украине - о том, что тут за 100 долларов можно купить женщину. На самом деле, это полный позор". По материалам "Гордон".