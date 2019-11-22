Арахамию вызвали в НАБУ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даст показания НАБУ по делу о предполагаемом взяточничестве народных депутатов

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Укринформ".

"Я, кстати, иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет", - отметил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что члены комитета парламента по вопросам энергетики готовы дать показания НАБУ о том, что депутат Анна Скороход предлагала им взятки.

14 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил народного депутата Анну Скороход в том, что она неоднократно предлагала своим коллегам "материальную помощь".

В тот же день Анна Скороход обвинила Офис президента Украины в навязывании ей позиции относительно голосования за законопроекты путем шантажа.

15 ноября народного депутата Анну Скороход исключили из состава фракции "Слуга народа". По материалам https://www.depo.ua/