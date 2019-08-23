Аваков может получить в новом Кабмине должность вице-премьера - СМИ

Арсен Аваков, как отмечает издание Украинская правда, может получить в новом правительства должность вице-премьера, и будет курировать вопросы, связанные с силовыми структурами.

При этом Кабинет министров может возглавить Алексей Гончарук, однако окончательного решения по этому вопросу в команде президента еще не приняли.

В новом Кабинете министров могут остаться некоторые из нынешних членов правительства. Одним из таких "старых лиц" является Арсен Аваков - согласно инсайду, который удалось получить журналистам УП от собственных источников, нынешний руководитель Министерства внутренних дел может получить в новом Кабмине должность вице-премьера, и будет курировать вопросы, связанные с деятельностью силовых структур.

Оксана Маркарова также, скорее всего, будет возглавлять Министерство финансов. Новым главой правительства может стать Алексей Гончарук, однако окончательного решения по этому вопросу в команде Владимира Зеленского еще не приняли. Также следует отметить, что Министерство юстиции получит нового руководителя - скорее всего им станет Ирина Венедиктова, избранная народным депутатам от "Слуги народа". По материалам FinOboz.